TFF'de seçim tarihi tartışmaları sürerken ilk aday ortaya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacağı açıklanan başkanlık seçiminde Servet Yardımcı'nın aday olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:18
TFF'de seçim tarihi tartışmaları sürerken ilk aday ortaya çıktı!
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 18 Temmuz'da yapacağı başkanlık seçiminde ilk aday belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Servet Yardımcı yapılacak başkanlık seçiminde aday olacak.

Haberde Cemil Kazancı'nın TFF Yönetim Kurulu'nda 'Başkanvekili' olarak Servet Yardımcı'nın listesinde yer alabileceği söylendi.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.


servet yardımcı haberleri TFF haberleri başkanlık seçimi haberleri Başkanlık haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

TFF, 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
18 Temmuz olarak açıklanmıştı: Galatasaray'dan TFF seçimi için tarih yanıtı!

18 Temmuz olarak açıklanmıştı: Galatasaray'dan TFF seçimi için tarih yanıtı!
TFF duyurmuştu: Beşiktaş'tan yabancı VAR açıklaması!

TFF duyurmuştu: Beşiktaş'tan yabancı VAR açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Ligde liderlik tesadüf değil'

Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Ligde liderlik tesadüf değil'
Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor

Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor
Hayalet Göl, 130 yılın ardından sonra yine kayboldu

Hayalet Göl, 130 yılın ardından sonra yine kayboldu
Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!
Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş başrolde... Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman geldi: Yayın tarihi belli oldu!

Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş başrolde... Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'den ilk fragman geldi: Yayın tarihi belli oldu!
Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti

Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti
Forma şansı bulamıyordu: Real Madrid taraftarlarından Arda Güler tepkisi!

Forma şansı bulamıyordu: Real Madrid taraftarlarından Arda Güler tepkisi!
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu

Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu