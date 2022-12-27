TFF'den 6 Süper Lig kulübü için PFDK kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Süper Lig kulübünün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

AA
27 Aralık 2022 Salı, 18:01
TFF'den 6 Süper Lig kulübü için PFDK kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi


TFF PFDK süper lig

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