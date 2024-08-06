TFF’den Amatör Reformu!

TFF’nin İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetimi reformlarla dolu “2024-25 Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar” kitapçığını yayımladı.

AA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 17:37
TFF’den Amatör Reformu!
Abone Ol google-news

Amatör Futbol Liglerinde 2024-25 sezonunda uygulanacak esaslar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Amatör Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm imzasıyla yayımlan esaslar, federasyonun internet sitesinden de paylaşıldı.

"KELEBEK ETKİSİYLE TÜM LİGLERE YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Başkan Hacıosmanoğlu önsöz yazısında "Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizler de amatör futbolu daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Amatör futboldaki atılımların bir kelebek etkisiyle tüm liglere yansıyacağını düşünüyoruz. En alt liglerden itibaren futbolu doğru bir sisteme oturtup adil şekilde kalkındırırsak ancak o zaman Türk futbolunun marka değerini yukarı çıkarmış oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ural Aküzüm ise sunuş yazısında "Amatör futbol için TFF Yönetim Kurulu olarak desteklerimizi devam ettireceğiz. Amatör futbola verdiğimiz değer ölçüsünde ülkemiz futbolunun altyapısını daha sağlam, daha sağlıklı kılacağız ve bu oyunu çok daha geniş kitlelere sevdireceğiz" ifadelerini kullandı.


İbrahim Hacıosmanoğlu haberleri TFF haberleri amatör haberleri

İlgili Haberler

Eski Beşiktaşlı futbolcu TFF 2. Lig ekibinde!

Eski Beşiktaşlı futbolcu TFF 2. Lig ekibinde!
İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Temsilciler Kurulu'na seslendi: 'Namuslu bir şekilde yazın'

İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Temsilciler Kurulu'na seslendi: 'Namuslu bir şekilde yazın'
3 ayrı görevi vardı: Mehmet Emin Birpınar'a bir görev de TFF'den!

3 ayrı görevi vardı: Mehmet Emin Birpınar'a bir görev de TFF'den!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler