TFF'den Bölgesel Amatör Lig maçlarına erteleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm kentlerdeki Bölgesel Amatör Lig karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:10
TFF'den Bölgesel Amatör Lig maçlarına erteleme
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TFF, deprem nedeniyle amatör karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerimizde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakaları şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TFF, daha önce Süper Lig karşılaşmlarının 3-4 Mart tarihine kadar ertelendiğini açıklamıştı.


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