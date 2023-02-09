TFF'den Bölgesel Amatör Lig maçlarına erteleme

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:10

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 23:28

TFF, deprem nedeniyle amatör karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerimizde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakaları şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TFF, daha önce Süper Lig karşılaşmlarının 3-4 Mart tarihine kadar ertelendiğini açıklamıştı.