Norveçli futbolcu Erling Haaland'dan depremzedelere destek

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 22:35

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 22:35

Milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Demiral, Türk asıllı iki futbolcu İlkay Gündoğan ile Emre Can'ın açık artırma ile satılan imzalı forma kampanyasına katıldığını duyurdu.

HAALAND'DAN İMZALI FORMA

Milli futbolcu, iki oyuncunun Norveçli yıldız Erling Haaland'a ulaştığını ve golcü futbolcunun imzalı formasını yardım kampanyasına bağışladığını açıkladı.

Merih Demiral'ın paylaşımı şu şekilde:

"İlkay Gündoğan ve Emre Can'a çok teşekkürler. Kampanyamızla depremzedelere destek olmak istiyorlar ve Erling Haaland'ı aradılar. Erling Haaland'ın imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz! Müzayededen elde edilecek tüm gelir, depremzedelere yardım için Ahbap Derneği'ne bağışlanacak."