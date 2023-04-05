TFF'den Ceferin'e tebrik mesajı
TFF, yeniden UEFA başkanlığına seçilen Aleksander Ceferin'i tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Aleksander Ceferin'i kutladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen kongrede TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da yer aldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeniden UEFA Başkanı seçilen Aleksander Ceferin ile yapılan seçimlerde UEFA Yönetim Kurulu ve FIFA Konseyine seçilen isimleri kutlar yeni dönemlerinde başarılar dileriz."
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