Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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TFF'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film

TFF resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100. yılına dair bir kısa film paylaştı.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 22:48
TFF'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa filmi paylaştı.

TFF'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda A Milli Futbol Takımının tarihi başarılarından görüntülere yer verildi.

Video, "#iyikivarsınTürkiye" ve "#29Ekim" etiketleriyle paylaşıldı.

 


TFF Cumhuriyet Cumhuriyetin 100. yılı

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