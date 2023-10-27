TFF'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film
TFF resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100. yılına dair bir kısa film paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa filmi paylaştı.
TFF'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda A Milli Futbol Takımının tarihi başarılarından görüntülere yer verildi.
Video, "#iyikivarsınTürkiye" ve "#29Ekim" etiketleriyle paylaşıldı.
Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! #iyikivarsınTürkiye #29Ekim ???? pic.twitter.com/8P5RWXg7i8— TFF (@TFF_Org) October 27, 2023
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