Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: 'Kadıköy'de bile...'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:48

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı ekibin Çaykur Rizespor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztürk, Fenerbahçe ile 30 Aralık tarihinde yapacakları ve Suudi Arabistan'da oynanması kararlaştırılan Süper Kupa maçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"KADIKÖY'DE BİLE OYNARIZ"

Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının kendisini ve taraftarları rahatsız ettiğini belirten Metin Öztürk, "Fenerbahçe ile önce ligde evimizde oynayacağız sonra Süper Kupa maçında karşı karşıya geleceğiz. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Süper Kupa finalinin Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. Eminim ki Fenerbahçe taraftarının da istediği budur. TFF'nin yanlış kararından dönmesi gerekmektedir. Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZ BAYRAKLARI HAZIRLASIN'

28 Ekim Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması hakkında da konuşan Öztürk, "Rizespor kısa bir ara verdi ve tekrar döndü. İlginç sonuçlar alıyor. Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın" dedi.

Şampiyonluk hakkında konuşan Metin Öztürk, "Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın" ifadelerini kullandı.