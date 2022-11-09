TFF'den Cüneyt Çakır'a özel jübile

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:23

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile UEFA EURO 2024 Elemeleri kapsamında hazırlık karşılşamaları oynayacak.

Gaziantep'te oynanacak karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın jübile yapacağı öğrenildi. Karşılaşmayı başlatan düdüğü çalacak olan Çakır, mücadelenin 5. dakikasında oyunu durduracak ve hakemlik kariyerini noktalayacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ise tecrübeli hakeme plaket sunacağı kaydedildi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile yapacağı maçların öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübünün kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.

İskoçya ve Çekya maçlarının genel bilet satışı, saat 17.00'de başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-İskoçya ve Türkiye-Çekya maçlarının bilet fiyatları ise kale arkası tribünler için 30, doğu ve batı tribünler için ise 50 lira olarak belirlendi.