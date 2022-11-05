TFF 2. Lig'de büyük kavga: Futbolcular birbirine girdi
Sivas Belediyespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında TFF 2. Lig'de oynanan maçta futbolcular birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarsuslu bazı oyuncular ise kavgayı önlemeye çalışan polislere de tekme attı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Tarsus İdman Yurdu karşı karşıya geldi. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından sahada tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yumruklar ve teklemeler konuştu.
FUTBOLCULAR POLİSLERE SALDIRDI
Polis ekipleri sahaya girerek birbirine saldıran futbolculara müdahale etti. Yaralananın olmadığı olaylarda polis ekipleri kavgaya karışan futbolcuları ve antrenörleri sakinleştirerek bulundukları yerden uzaklaştırdı. Bu sırada Tarsus İdman Yurdu’nun futbolcuları polislere de saldırdı. Güçlükle yatıştırılan kavgada iki takımda soyunma odalarına gönderildi.
Diğer yandan müsabaka 1-0 Sivas Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Sivas temsilcisi bu skorun ardından ligdeki ilk galibiyetini aldı.
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