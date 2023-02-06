TFF'den depremzedelere 20 milyon TL bağış

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:18

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:18

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından futbol camiasına çağrıda bulunarak 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bağış kampanyası başlatan TFF şu açıklamayı yaptı:

"Milletimiz acı bir gün yaşıyor... Kurtuluş Savaşımızda şerefle kanını döken, kahramanlık destanları yazan ve bayrağımıza rengini veren şehitler diyarı illerimizde bugün yaşanan depremler tüm milletimizi yasa boğdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

Sadece bu illerdeki vatandaşlarımız değil, tüm ülke ağlıyor. Hepimizin kalbi, şu an enkazdan çıkarılan ve çıkarılmayı bekleyen kardeşlerimiz ile birlikte atıyor. Bütün Türkiye'nin düşünceleri, 1999 depreminin acı hatıraları eşliğinde bugün acı çeken kardeşlerinde.