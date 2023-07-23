TFF'den Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı

TFF, yaşadığı trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 10:51
TFF'den Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.


TFF Emrecan Uzunhan

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