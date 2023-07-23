TFF'den Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun mesajı
TFF, yaşadığı trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın genç stoperi Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- Seçim çalışmalarına başladı!
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?
- Hastanelik olan yıldız, ameliyat olacak...
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti