TFF'den Ferdi Kadıoğlu'na başarılar mesajı!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 23:12

Güncelleme: 27.08.2024 - 23:12

Türkiye Futbol Federasyonu, Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na başarılar diledi.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "A Millî Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz. Genç millî düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı. Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Millî Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti." ifadeleri kullanıldı.