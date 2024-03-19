TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar

Yayınlanma: 19.03.2024 - 20:16

Güncelleme: 19.03.2024 - 20:16

TFF Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı içerisinde ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yapılmadı.

Kapsamlı incelemenin devam etmesi sebebiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda dair bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyon'unun açıkladığı sevklerde hiçbir Süper Lig ekipleri yer almadı.