TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
TFF resmi sitesinden açıkladığı disiplin sevklerinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar için bir yazı paylaşmadı.
TFF Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı içerisinde ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yapılmadı.
Kapsamlı incelemenin devam etmesi sebebiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda dair bir açıklama yapılmadı.
Ayrıca Türkiye Futbol Federasyon'unun açıkladığı sevklerde hiçbir Süper Lig ekipleri yer almadı.
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