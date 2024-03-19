TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar

TFF resmi sitesinden açıkladığı disiplin sevklerinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar için bir yazı paylaşmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 20:16
TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
Abone Ol google-news

TFF Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı içerisinde ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yapılmadı.

Kapsamlı incelemenin devam etmesi sebebiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda dair bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyon'unun açıkladığı sevklerde hiçbir Süper Lig ekipleri yer almadı.


TFF haberleri fenerbahçe haberleri trabzonspor haberleri PFDK haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'

Rıdvan Dilmen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'
Serel Yereli Türkiye’ye geri dönüyor! İşte nedeni…

Serel Yereli Türkiye’ye geri dönüyor! İşte nedeni…
İzmir'de metro durağında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de metro durağında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Galatasaray formalarının çalınması davasında mütalaa açıklandı!

Galatasaray formalarının çalınması davasında mütalaa açıklandı!
Olaylı maç hakkında konuştu: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!

Olaylı maç hakkında konuştu: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!
Fenerbahçe’den Adalet Bakanı’na sert cevap: ‘Yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur’

Fenerbahçe’den Adalet Bakanı’na sert cevap: ‘Yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur’
Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı: İşte listedeki Türk takımları!

Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı: İşte listedeki Türk takımları!
Ece Üner’den Kızıl Goncalar’ın ‘Ramazan’ sahnesine sitem!

Ece Üner’den Kızıl Goncalar’ın ‘Ramazan’ sahnesine sitem!