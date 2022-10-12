TFF'den iki Süper Lig hakemine yaptırım kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) iki Süper Lig hakemini dinlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker'i cezaya soktu.
Milliyet’in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından 'yetersiz' ve 'hatalı' bulundu.
Uzun bir aradan sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk'ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği bildirildi.
ASGARİ İKİ HAFTA GÖREV YOK
9. haftada oynanan Ümraniyespor - Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker'in performansını da beğenmeyen kurul, bu isime de asgari iki hafta görev vermeyecek.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi