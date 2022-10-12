TFF'den iki Süper Lig hakemine yaptırım kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) iki Süper Lig hakemini dinlendirme kararı aldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:24
TFF'den iki Süper Lig hakemine yaptırım kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker'i cezaya soktu.

Milliyet’in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından 'yetersiz' ve 'hatalı' bulundu.

Uzun bir aradan sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk'ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği bildirildi.

ASGARİ İKİ HAFTA GÖREV YOK

9. haftada oynanan Ümraniyespor - Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker'in performansını da beğenmeyen kurul, bu isime de asgari iki hafta görev vermeyecek.  


TFF MHK Ümit Öztürk Burak Şeker süper lig

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