TFF'den ligin erteleneceği iddialarına cevap!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:40

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:40

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

HAKEM KARARI İÇİN TOPLANIYOR

Ayrıca Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları gündemdeki yerini korurken, yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin haberine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, derbileri yönetecek hakem konusunu görüşmek ve karara bağlamak için 25 Mart Salı günü Riva'da bir araya gelecekler.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz haftalarda 55 yıl aradan sonra ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görevlendirmiş ve Sloven hakem Slavko Vincic'i sahaya çıkarmıştı.

Bu gelişmenin ardından yabancı hakem uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Beşiktaş, 29 Mart'ta Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak ise, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada yabancı hakem konusu ile ilgili kararı milli aranın ardından vereceklerini açıklamıştı.

Kavak açıklamasında, "Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.