TFF'den pahalı bilete tarihi ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşması İstanbulspor - Galatasaray mücadelesinde, deplasman tribünü için fahiş fiyata bilet satıldığı gerekçesiyle ev sahibi ekibine ceza verdi.
TFF, İstanbulspor'un, Galatasaray maçında sarı kırmızılı taraftarlara yüksek fiyatta bilet sattığı için rekor bir ceza verdi.
Yapılan açıklamada, "1-İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 26.09.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.200 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
91.2 LİRA AŞIMA 1.2 MİLYON TL CEZA
Kendi taraftarına 626 TL'den bilet satan İstanbulspor, Galatasaray taraftarına maksimum 813,8 TL'den bilet satabilecekken 905 TL'den bilet satışı yaptı.
İstanbulspor, 91,2 TL aşım nedeniyle 1.2 milyon TL ceza aldı.
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