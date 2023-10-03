TFF'den pahalı bilete tarihi ceza!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:50

Güncelleme: 03.10.2023 - 16:50

TFF, İstanbulspor'un, Galatasaray maçında sarı kırmızılı taraftarlara yüksek fiyatta bilet sattığı için rekor bir ceza verdi.

Yapılan açıklamada, "1-İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 26.09.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.200 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

91.2 LİRA AŞIMA 1.2 MİLYON TL CEZA

Kendi taraftarına 626 TL'den bilet satan İstanbulspor, Galatasaray taraftarına maksimum 813,8 TL'den bilet satabilecekken 905 TL'den bilet satışı yaptı.

İstanbulspor, 91,2 TL aşım nedeniyle 1.2 milyon TL ceza aldı.