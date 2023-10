Dev maç öncesi Juan Mata'dan Galatasaray itirafı!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:07

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:07

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Manchester United'ın efsane ismi Juan Mata, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak iki eski takımı hakkında konuşan Juan Mata, mücadeleyi yakından takip edeceğini belirtti.

Juan Mata'nın açıkalamaları şu şekilde:

"Kurayı ve maçı gördüğümde 'Keşke orada olsaydım da Galatasaray formasıyla Old Trafford'a geri dönme tecrübesini yaşasaydım' dedim. Ancak, çok mutluydum. Çünkü Galatasaray'daki arkadaşlarıma Old Trafford gibi efsanevi bir yerde oynayarak eşsiz bir deneyim yaşayacaklarını söyledim."

"GALATASARAY'I ANLATTIM"

"Maçtan sonra orada oynarken nasıl hissettiklerini, Old Trafford'un enerjisi hakında neler söylediklerini duymayı dört gözle bekliyorum. Unitedlı arkadaşlarıma da Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğunu ve çok iyi mücadele edeceğini söyledim. Galatasaray çok iyi bir takım ve harika bir kadrosu var. Oyuncularına bakarsanız, önemli liglerden gelen birçok önemli oyuncular olduğunu görürsünüz."

"Manchester United'ı izlemek saat farkından dolayı kolayı değil. Bazen sabah uyanıyorum ve gece yarısı Şampiyonlar Ligi olduğunu fark ediyorum. Çünkü, günleri ve saat dilimlerini karıştırmış oluyorum. Ancak, Manchester United - Galatasaray maçını izlemeye çalışacağım. Çünkü, iki kulüpteki birçok kişiyle iletişimim sürüyor."

"RUHUM OLD TRAFFORD'DA OLACAK"

"Manchester United benim her zaman evim. Özellikle Bruno Fernandes ile hemen hemen her gün konuşuyorum. Kulübü her gün takip ediyorum. Manchester United için harika bir sezon ve kupalar umuyorum. Başlangıç bir zor oldu, biliyorum ama umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak. Çünkü, Manchester United'ın kadrosu gerçekten çok iyi."

"Umarım Manchester United - Galatasaray maçı harika olur. Benim için kariyerimdeki bu iki özel takımı karşı karşıya görmek çok farklı olacak. Oldukça uzak bir mesafedeyim, Japonya'dayım ama ruhen Old Trafford'da olacağım."