Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da 7 eksik!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek. İngiliz ekipte 7 oyuncu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:30
Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da 7 eksik!
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ile karşılaşacak.

İngiliz ekibi, Galatasaray maçı öncesi sakatlıklarla boğuşuyor.

MANCHESTER UNITED'DA 7 EKSİK

Ligde oynadığı 7 maçın 4'ünü kaybeden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın koltuğu sallanmaya başladı.

İngiliz ekibinde maç öncesinde 7 eksik bulunuyor. Lisandro Martinez, Luke Shaw, Malacia, Wan-Bissaka, Mainoo ve Diallo sakatlıkları, Sancho ise kadro dışı olduğu için karşılaşmada fomra giyemeyecek.

Galatasaray, bu eksikleri fırsata çevirmek için Old Trafford'da sahaya çıkacak.


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