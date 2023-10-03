Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da 7 eksik!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek. İngiliz ekipte 7 oyuncu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ile karşılaşacak.
İngiliz ekibi, Galatasaray maçı öncesi sakatlıklarla boğuşuyor.
MANCHESTER UNITED'DA 7 EKSİK
Ligde oynadığı 7 maçın 4'ünü kaybeden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın koltuğu sallanmaya başladı.
İngiliz ekibinde maç öncesinde 7 eksik bulunuyor. Lisandro Martinez, Luke Shaw, Malacia, Wan-Bissaka, Mainoo ve Diallo sakatlıkları, Sancho ise kadro dışı olduğu için karşılaşmada fomra giyemeyecek.
Galatasaray, bu eksikleri fırsata çevirmek için Old Trafford'da sahaya çıkacak.
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