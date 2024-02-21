TFF'den, Süper Lig açıklaması! 1 hafta erteleme...

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Süper Kupa nedeniyle Süper Lig'in bir hafta ertelendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 21:27
TFF'den, Süper Lig açıklaması! 1 hafta erteleme...
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Kupa nedeniyle Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta ertelendiğini açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

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"7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle; Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına,

Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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