TFF'den yasa dışı bahis reklamına yeni ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yasadışı bahis reklamı için yeni talimatnamede değişiklik yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda (FDT) değişiklik yapılmasına karar verdi.
TFF, tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında illegal bahis reklamı almasına para ve puan silme cezası vereceğini duyurarak Futbol Disiplin Talimatı'na yeni bir madde ekledi.
FDT'nin 57. maddesinde yer alan "Bahis" başlığına 3. bir fıkra eklendi. Bu fıkrada ise reklam panoları ve sair ekipmanlar için yeni cezalar tanımlandı.
İşte TFF tarafından eklenen madde:
(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.
Bu yasağa uyulmaması halinde:
a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası verilir.
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