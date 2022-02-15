Süper Lig takımlarının yeni transferleri katkı sağladı
Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta geride kalırken ara transfer döneminde yeni takımlarına dahil olan isimler bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 14 gole katkı sağladı.
Spor Toto Süper Lig’de 25. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 25 gol atılırken, birçok yeni transferin gole katkı yapması dikkat çekti.
Trabzonspor’un Başakşehir’den transferi Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşırken, üst üste 3 lig maçında da gole imza attı.
Başakşehir’de galibiyeti getiren goller yine yeni transferlerden geldi. Pizzi ve Serdar Gürler takımlarını galibiyete taşırken, Trezeguet ise bir asistle katkı sağladı.
Antalyaspor’un Karagümrük’ü 3-0 yendiği karşılaşmada 3 golde yeni transferlerin imzası yer alıyor; Fernando 1 gol 1 asistle maçı tamamlarken, Mehmedi ise 1 gol attı.
Kasımpaşa’nın evinde 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında goller yeni transferler Mamadou Fall ve Muleka’dan geldi.
Yeni Malatyaspor forması giyen Kenan Özer, Sivasspor’a 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne imza atarken, Giresunspor’un yeni transferi Chiquinho da Fenerbahçe’ye gol atarak Süper Lig kariyerine golle başladı.
Beşiktaş’ın devre arasında kiralıktan dönen futbolcusu Kenan Kalafat, Hatayspor’un yeni transferi Benzia ve Göztepe’nin Galatasaray’dan kiraladığı Aytaç Kara da haftayı 1’er asistle tamamladı.
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