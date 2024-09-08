TFF'ye başvuru yapıldı: Beşiktaş'tan 2 maç için erteleme talebi!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 13:02

Güncelleme: 08.09.2024 - 13:02

Liglere verilen milli takım arasının ardından başlayacak yoğun maç takvimi öncesinde Beşiktaş, 2 maç için TFF'ye başvurdu.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, Ekol TV'de katıldığı yayında Süper Lig'in 8. haftasındaki Hatayspor maçı ile 16. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmalarını pazartesi günü oynamak istediklerini belirtti.

Vardar, bu kararı Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı ve sözlü olarak ilettiklerini ifade ettiklerini söyledi.

'GENİŞ BİR KADRO OLUŞTURUYORUZ'

Mete Vardar açıklamasında, "Kadro planlamızı yaparken geniş bir kadro oluşturuyourz. Özkaynaktan gelen gençlerimiz Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacaklar. Yakın ve orta gelecek ekonomik olarak da katkıları olacak. UEFA'ya bildirdiğimiz listede genç oyuncularımız var. İlk lig fikstürü çekildi. Orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu" dedi.

Vardar sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın hocamız Giovanni van Bronckhorst bize taleplerini iletti. Adana Demirspor ve Hatayspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi federasyonla yüz yüze konuştuk. 2 maçla ilgili yazılı ve sözlü olarak düşüncelerimizi ilettik. İnşallah o maçlar pazartesi günü oynanacaktır. Perşembe Avrupa maçları, pazartesi olursa daha rahatlık olur."

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sırasıyla Ajax (D), Eintracht Frankfurt, Lyon (D), Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo-Glimt (D), Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar milli ara dönüşü Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak.