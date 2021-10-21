TFF’ye hakem uyarısı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu hakkındaki şikâyetleri hakkında dün 4 saat sürek bir toplantı gerçekleştirdi.
Süper Lig Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu hakkındaki şikâyetleriyle ilgili dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 4 saat süren bir toplantı yaptı. Yurtdışındaki TFF Başkanı Nihat Özdemir’in katılmadığı zirvede Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç, Burak Elmas, Süleyman Hurma ile Federasyon Başkanvekili Servet Yardımcı görüştü. Yardımcı, TFF’nin bu şikâyetlere, kayıtsız kalmayacağını kulüple bildirdi. İşte detaylar:
YAPAY ZEKÂ MODELİ
- Kulüpler Birliği, MHK sisteminin kökten değişmesini kısa, orta ve uzun vadeli bir yol haritasıyla istedi.
- Mevcut MHK’nin hakem atamaları ve eğitimlerde şeffaf olması talep edildi.
- Hakem atamalarında sisteme daha fazla dahil olmak isteyen kulüpler, İspanya Ligi’nde uygulanan perforansa dayalı yapay zekâ modelini TFF’ye sundu.
‘VAR HAKEMİ AYRI OLSUN’
- Gözlemci notlarının her hafta kamuoyuna açıklanması istendi.
- Kulüpler, çok tartışılan VAR hakemlerinin ayrı olmasını istedi. Aynı hakemin hem sahada hem VAR’da olmaması talep edildi.
- TFF ve Kulüpler Birliği, ortak çalışma grubu oluşturdu. Yapılacak toplantılar sonrası MHK’nin yapısında istenen değişimler TFF yönetimine sunulacak.
‘SİSTEM DEĞİŞMELİ’
- Ahmet Ağaoğlu: Görüşlerimizi, sıkıntıları, sorunları ve çözüm önerilerimizi federasyonumuzla paylaştık. Aynı görüş içindeyiz.
- Burak Elmas: Kulüpler ve TFF yetkilileri problemlerde hemfikir. İsimlerden ziyade MHK sisteminde değişiklikler yapılması gerektiği konuşuldu.
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