Thiago Silva, Fluminense ile yollarını ayırdı

18.12.2025 16:15:00
41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Fluminense'den ayrıldı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen yıl dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak kulübe geri dönen Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan 41 yaşındaki stoper, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

