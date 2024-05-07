Thiago Silva'nın yeni takımı belli oldu

Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Thiago Silva, eski takımı Fluminense ile 2 yıllığına anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 23:00
Thiago Silva'nın yeni takımı belli oldu
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Thiago Silva, altyapısından yetiştiği Fluminense'ye geri dönüyor. Brezilya takımı, tecrübeli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

"CANAVAR GERİ DÖNDÜ"

Fluminense, transferi resmi internet sitesinden "Canavar geri döndü!" başlığıyla duyurdu.

Açıklamada "Brezilyalı oyuncu, Chelsea ile sözleşmesinin bitiminden yaklaşık bir ay sonra Rio de Janeiro'ya gelerek teknik direktör Fernando Diniz liderliğindeki kadroya katılacak. İngiltere'ye gidip taşınma prosedürlerini tamamlayacak. Savunma oyuncusu, uluslararası transfer penceresinin açılacağı 10 Temmuz'dan itibaren kulübün maçlarında oynayabilecek" ifadelerine yer verildi.

3 NUMARAYI GİYECEK

Thiago Silva gelecek sezondan itibaren görev yapacağı yeni takımında 3 numaralı formayı giyecek.

Yıldız Futbol altyapısından yetiştiği Fluminense'nin dışında Porto, Dinamo Moskova, Milan, PSG ve son olarak Chelsea'de forma giydi. Thiago Silva bu sezon İngiliz takımıyla 35 maça çıkarken 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


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