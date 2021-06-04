Chelsea Thiago Silva ile olan 1 yıl daha sözleşmesini uzattı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Thiago Silva ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Chelsea, sezon başında Paris Saint Germain'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ile sözleşme uzattı.
Thiago Silva, Chelsea formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol attı.
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