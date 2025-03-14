Thibaut Courtois, milli takıma geri döndü!
Real Madrid'in yıldız file bekçisi Thibaut Courtois, yaklaşık iki yıllık aranın ardından Belçika Milli Takımı'na geri döndü.
UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek Belçika'da aday kadro belli oldu.
Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosunda Real Madrid forması giyen Thibaut Courtois da yer aldı.
Belçika'da bir önceki teknik direktör Domenico Tedesco ile sorun yaşayan ve Tedesco olduğu sürece milli takıma gitmeyeceğini söyleyen Courtois, Rudi Garcia ile milli takıma geri döndü.
Courtois, Belçika formasını son olarak haziran 2023'te Avusturya karşısında giymişti.
Belçika, Ukrayna ile Uluslar Ligi'nde 20-23 Mart tarihlerinde karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #thibaut courtois #Belçika Milli Takımı #Belçika
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