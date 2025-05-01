Thierry Henry'den deplasman golü tepkisi!
Thierry Henry, Inter'in Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'ya karşı deplasmanda attığı üç gole rağmen avantajlı duruma geçememesini haksızlık olarak değerlendirdi. Fransız efsane, "Deplasmanda üç gol atıp da avantajlı olamamak mantıklı değil," dedi.
Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Inter'in Barcelona karşısında deplasmanda aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından, UEFA'nın deplasman golü kuralını kaldırmış olmasını eleştirdi.
Henry'ye göre, eski kural geçerli olsaydı, Inter rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmiş olacaktı.
"BANA HALA GARİP GELİYOR"
CBS Sports'a yorumculuk yapan Henry, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, UEFA'nın 2021'de yürürlükten kaldırdığı deplasman golü kuralının eksikliğini hissettiklerini söyledi. "Jamie Carragher'la yayında değilken konuşuyorduk," diyen Henry, "Üç gol atıyorsun deplasmanda ama hiçbir avantajın olmuyor. Bu bana hâlâ garip geliyor." ifadelerini kullandı.
"INTER'İN BÖYLE BİR MAÇ ÇIKARACAĞINI BEKLEMİYORDUM"
Barcelona karşısında Marcus Thuram ve Denzel Dumfries'in golleriyle üç kez ağları sarsan Inter, Lamine Yamal, Ferran Torres ve Raphinha'nın şutunda Yann Sommer'in kendi kalesine gönderdiği golle skoru 3-3'e getirdi. Son üç maçını kaybederek yarı finale gelen İtalyan ekibin bu performansı Henry'yi de şaşırttı. Fransız efsane, yaptığı açıklamada "Açıkçası Inter'in böyle bir maç çıkaracağını beklemiyordum. Onlara büyük bir kredi vermek lazım" dedi.
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