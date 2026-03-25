Türkiye U18 Milli Takımı’nın Cebelitarık’ı 7-0 mağlup ettiği Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçına Thierry Karadeniz damgasını vurdu. Peki, Thierry Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Thierry Karadeniz hangi takımda oynuyor?

THIERRY KARADENİZ KİMDİR?

Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008 yılında doğdu. Almanya doğumlu genç yetenek Thierry Darnel Karadeniz, son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Almanya Bundesliga ekibi Köln’ün altyapısında forma giyen Karadeniz, futbol kariyerine Almanya’da başladı ve kısa sürede genç yaşına rağmen önemli bir ivme yakaladı. 1,79 boyundaki futbolcu, kanatlarda görev alıyor ve sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor.

THIERRY KARADENİZ NERELİ?

Thierry Darnel Karadeniz'in Babası Türk, annesi ise Orta Afrika Cumhuriyeti kökenlidir.

THIERRY KARADENİZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Thierry Darnel Karadeniz, Almanya’nın FC Köln takımında forma giyiyor.