Savunma için Monaco forması giyen Thilo Kehrer ile ilgilenen Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı. Peki, Thilo Kehrer kimdir? Thilo Kehrer kaç yaşında, nereli? Thilo Kehrer Beşiktaş'a mı geliyor?

THILO KEHRER KİMDİR?

Thilo Kehrer, Burundili bir anne ve Alman bir babanın oğlu 21 Eylül 1996 yılında Almanya'nın Baden-Vüttemberg eyâletine bağlı Tübingen şehrinde doğdu. Futbola 1999'dan 2005'e kadar oynadığı TSG Tübingen kulübünde başladı.

THILO KEHRER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Futbola 1999'dan 2005'e kadar oynadığı TSG Tübingen kulübünde başladı. Altı yıl sonra SSV Reutlingen 05'e geçti. Reutlingen'de dört yıl geçirdikten sonra VfB Stuttgart altyapı eğitim merkezine alındı. 2012 yılında da Schalke 04'ün genç yetenek merkezine transfer oldu.

Kehrer, 2014/15 mevsiminin 14'üncü maç günü olan 6 Aralık 2014'te ilk kez Schalke kadrosunda yer aldı, ancak eski kulübü VfB Stuttgart'a karşı 4-0'lık deplasman galibiyetinde oyuna girmedi. Kehrer, Bundesliga'da ilk kez 6 Şubat 2016'da sahaya çıktı. Kehrer maçın 90. dakikasında Johannes Geis'ın yerine oyuna girdi ve ev sahibi Schalke karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Thilo Kehrer, 2018/19 mevsiminde 37 milyon avro karşılığında Paris Saint-Germain ile anlaştı ve Ligue 1'e geçti. Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Paris takımı ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.