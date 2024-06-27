Thomas Chory'den skandal sözler! 'Zehirlemek istedim'
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun 3'üncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın son düdüğü sonrası saha içerisinde büyük bir gerilim yaşandı. Oyuna sonradan giren ve olayların fitilini ateşleyen Thomas Chory, Çekya basınına olay açıklamalar yaptı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı. Maçın ardından sahada büyük bir gerilim yaşandı.
CHORY'DEN OLAY AÇIKLAMA
Çekya-Türkiye karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu.
Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayan ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı.
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