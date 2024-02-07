Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:56

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:56

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Thomas Meunier'in kariyerine dair araştırmalar yapılıyor. Peki, Thomas Meunier kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier kaç yaşında, nereli?

THOMAS MEUNİER KİMDİR?

Thomas Meunier; 12 Eylül 1991 yılında Belçika Sainte-Ode'de dünyaya geldi. Futbol yaşantısına doğduğu kent Sainte-Ode'nin altyapısında başladı. Gençlik yıllarında Givry US, Standard Liège ve Royal Excelsior Virton takımlarında da forma giydi. 2011 yılında Royal Excelsior Virton'dan 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Club Brugge'ye transfer oldu.

Thomas Meunier, Brugge'de 198 maçta görev yaparken 20 gol ve 22 asistlik katkı sağladı. Belçika ekibinde dikkatleri üzerine çeken yıldız sağ bek, Temmuz 2016'da 6 milyon Euro bedelle Franszı ekibi PSG'nin yolunu tuttu.

PSG kariyerinde 128 maça çıkan Meunier, 13 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Belçikalı oyuncunun son durağı ise Dortmund'du. Temmuz 2020'den bu yana Alman ekibinin formasını terleten Meunier, 83 maçta süre aldı, 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Belçika Milli Takımı'nın önemli isimlerinden olan Meunier, 62 resmi maçta 8 gol kaydetti.