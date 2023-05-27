Thomas Müller'in Oliver Kahn şaşkınlığı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 21:59

Güncelleme: 27.05.2023 - 21:59

Bundesliga'da son haftaya geride girmesine rağmen şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te takımın yıldız oyuncularından Thomas Müller maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu kazanmalarını değerlendiren Müller, "Tarihi bir şampiyonluk oldu. Küçüklüğümden beri Bayern Münih'i takip ediyorum. Bu ve 2001'de kazanılan şampiyonluklar asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in görevlerinden alınmasına olan şaşkınlığını gizleyemeyen Alman yıldız, "Bu, şampiyonluktan hemen sonra mı oldu? Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum." sözlerini sarf etti.

Thomas Müller bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 26 lig maçında 7 gol 8 asist kaydetti.