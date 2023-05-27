Thomas Müller'in Oliver Kahn şaşkınlığı
Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te takımın tecrübeli oyuncusu Thomas Müller maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Bundesliga'da son haftaya geride girmesine rağmen şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te takımın yıldız oyuncularından Thomas Müller maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğu kazanmalarını değerlendiren Müller, "Tarihi bir şampiyonluk oldu. Küçüklüğümden beri Bayern Münih'i takip ediyorum. Bu ve 2001'de kazanılan şampiyonluklar asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.
Son olarak Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in görevlerinden alınmasına olan şaşkınlığını gizleyemeyen Alman yıldız, "Bu, şampiyonluktan hemen sonra mı oldu? Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum." sözlerini sarf etti.
Thomas Müller bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 26 lig maçında 7 gol 8 asist kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 20 TL sınırını aştı
- Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama
- Seçim sizin...
- Sinan Oğan'ın el hareketi gündem oldu!
- Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Bu seçim... Seninle onun arasındadır!
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Galatasaraylı yıldıza rekor teklif!
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı