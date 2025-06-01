Cumhuriyet Gazetesi Logo
Thomas Reis'tan Avrupa açıklaması: 'Çok zor oldu ama güzel oldu'

Thomas Reis'tan Avrupa açıklaması: 'Çok zor oldu ama güzel oldu'

1.06.2025 22:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Thomas Reis'tan Avrupa açıklaması: 'Çok zor oldu ama güzel oldu'

Süper Lig'in 38. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Samsunspor'da Alman teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, inanılmaz bir sezon geçirdiklerini ve sonucunda mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın tam bir final olduğun ifade ederek, "Takım olarak çok fazla inandık, oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Zaten ligin başından son düdüğe kadar inanılmaz bir sezon geçirdik ve sonucunda da mutlu sona vardık. Böyle bir takımın parçası ve böyle bir kulübün hocası olduğum için gurur duyuyorum" diye konuştu.

"ÇOK ZOR OLDU AMA GÜZEL OLDU"

Bir gazetecinin maçın sonucu ile hikayesi konusunda görüşlerini sorması üzerine Reis, "Tabi böyle bir son elbette beklemiyordum. Daha önce de söylemiştim bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyordum. Sonuçta yeni bir hocaları var. Bu maçtan öncesine kadar 16 karşılaşmaya çıkmışlardı ve bu 16 karşılaşmanın sadece 3 karşılaşmada mağlup olmuşlardı. Kayseri de transfer yasağına rağmen gayet başarı bir sezon geçirdi. Aynı bizim gibi. Bizim de bir transfer yasağımız vardı ve biz de çok güzel bir sezon geçirdik. Çok zor oldu ama güzel oldu" ifadelerini kullandı.


İlgili Konular: #uefa avrupa ligi #samsunspor #Thomas Reis

İlgili Haberler

Maçın son anları nefes kesti... Karadeniz derbisinde 4 gol var, kazanan yok! Trabzonspor 2-2 Samsunspor
Maçın son anları nefes kesti... Karadeniz derbisinde 4 gol var, kazanan yok! Trabzonspor 2-2 Samsunspor Trabzonspor deplasmanında 86. dakikaya kadar 1-0 öne giren Samsunspor, önce geriye düştü, sonra beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ın Rizespor'a kaybetmesinin ardından Samsunspor üçüncü sıradaki yerini korudu.
Thomas Reis, Samsunspor'da kalıyor
Thomas Reis, Samsunspor'da kalıyor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, gelecek sezon da takımın başında yer alacağını açıkladı.
Samsunspor'dan uzatmalarda müthiş geri dönüş! Samsunspor 2-1 Kayserispor
Samsunspor'dan uzatmalarda müthiş geri dönüş! Samsunspor 2-1 Kayserispor Samsunspor, Süper Lig'in 38. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamladı.