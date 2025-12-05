Thomas Reis'tan yayıncı kuruluşa tepki: 'Skandal bir karardı, stüdyoda neden konuşulmadı'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, 2-2'ye getirdiği maçta Galatasaray'a 3-2 yenildi. Karadeniz ekibi maçın son anlarında penaltı bekledi ancak devam kararı verildi.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi. Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum."

GÜNTEKİN ONAY'DAN REIS'A CEVAP

Güntekin Onay, Bein Sports maç sonu yayınında Thomas Reis'e yanıt verdi.

Bein Sports'tan Güntekin Onay, Reis'in açıklamalarına, "Biz bu programda trio başladıktan sonra hakem konuşmuyoruz. Görme engelli bir vatandaş bile penaltıya bile penaltı desek yaranamıyoruz, penaltı olmayana penaltı değil diyoruz olmuyor" şeklinde başladı.

"DÜDÜĞÜ BİZ ÇALMIYORUZ"

Onay, sözlerine şöyle devam etti:

"35 senedir bu işi yapanlar olarak yaranamıyoruz. Sıtkımız sıyrıldı hakem poziyonlarından ötürü. Düdüğü biz çalmıyoruz, VAR'da da değiliz. VAR'daki hakeme, maçı yöneten hakeme soracaksın. İşleri bu. Bizim işimiz değil. Trio programındaki hakemlerimiz anlatır. Bu kadar adaletsiz bir bakış açısıyla... Hakemler adil mi, tartışma konusu. Kulüpler, kulüp taraftarları adil bakıyor mu? Kendi oyuncusu kırmızı görmüyor, 1 hafta sonra başka bir şeye itiraz ediyor. Herkes kendine istiyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Toplum önce adalet isteyecek. Herkes hep bana hep bana diyor. Biz hakem konuşmuyoruz. Söylüyorsun 'Doğru ama geçen hafta niye demedin' diyorlar. Ofsaytsa ofsayttır değilse değildir. Yoruma açık değildir."