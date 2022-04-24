Thomas Tuchel açıkladı! Chelsea'de Antonio Rüdiger ayrılıyor...

24 Nisan 2022 Pazar, 18:53

Chelsea'nin Alman stoperi Antonio Rüdiger hakkında transfer haberleri her geçen gün artarken takımın teknik direktörü Thomas Tuchel, Rüdiger'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı.

Chelsea'nin West Ham'ı 1-0 yendiği maç sonrası sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rüdiger ile ilgili konuşan Alman teknik direktör Thomas Tuchel, "Rüdiger takımdan ayrılmak istiyor. Benimle özel bir görüşme yapmak istedi ve bu isteğini dile getirdi. Verebileceğimiz her şeyi verdik ancak mevcut koşullar sebebiyle daha fazla onun için savaşamayacağız." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Antonio Rüdiger'in, Real Madrid ile görüştüğü ve görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 45 resmi maça çıkan Antonio Rüdiger, 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.