Thorsten Fink imza için Samsun'da!

15.02.2026 21:06:00
Süper Lig ekibi Samsunspor, 58 yaşındaki Alman teknik direktörü sözleşme imzalamak üzere kente getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yollarını ayırdığı Alman teknik direktör Thomas Reis'ın ardından teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Thorsten Fink'i getirdi. 

Kırmızı-beyazlı kulüp, 58 yaşındaki teknik direktörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Son olarak Belçika'nın Jupiler Pro League ekiplerinden KRC Genk'i çalıştıran Fink, resmi görüşmelerin ardından Samsun'a geldi. Deneyimli teknik direktörle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbolculuk kariyerinin ardından 2006 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Fink, Avrupa ve Asya'da birçok kulüpte görev aldı. Kariyerinde FC Basel, Hamburger SV, Austria Wien, Al-Nasr SC ve Genk gibi takımları çalıştıran Alman teknik direktör, elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

Thorsten Fink'in kısa süre içerisinde takımla ilk antrenmanına çıkması ve hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

