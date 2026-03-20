Thorsten Fink, Rayo Vallecano maçını değerlendirdi! 'Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, burada kazanamadı'

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenmesine rağlem ilk maçı 3-1 kaybettiği için turnuvaya veda etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink maçı ve turnuvayı TRT Spor'a değerlendirdi.

Alman çalıştırıcı, "Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duymamız lazım. Takımım ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu mücadeleyi bu şekilde gösteriyor olmalarını görmek gurur vericiydi. Rakip taraftarlar maçtan sonra bizi alkışladı. İkinci golü atmaya yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Kolay bir deplasman değil. Bu sebepten dolayı da çok mutluyuz. Buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda bizi alkışlayan rakip taraftarlara teşekkür ederiz" dedi.

"BURASI ZOR BİR DEPLASMAN"

"Burası zor bir deplasman. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, burada kazanamadı. Biz kazandık. İyi değişiklikler yaptığımızı söyleyebilirim. Takımım oyun planını takip etti ve 1-0'lık bir galibiyet aldık. Değişikliklerin doğru anda olduğunu düşünüyorum. Her şeyi ortaya koyduk. Herhangi bir eleştiri o anlamda doğru olmaz."