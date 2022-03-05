THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum

Barcelona'nın Avustralyalı basketbolcusu Dante Exum, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 17:44
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dante Exum
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Exum, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Exum, takımının sahasında 88-83 kazandığı Monaco maçında 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.


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