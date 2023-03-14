THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Real Madrid'e geçit vermedi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 22:48

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 22:48

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 24’üncü hafta erteleme karşılaşmasında İspanyol ekibi Real Madrid’i sahasında 90-89 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 14’üncü galibiyetini elde ederken Real Madrid 9’uncu mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes’te Shane Larkin kaydettiği 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Real Madrid’te Dzanan Musa 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

EFES DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Vasilije Micic, Elijah Bryant, Will Clyburn, Chris Singleton ve Tibor Pleiss ilk 5’iyle çıkarken; Real Madrid’in ilk 5’i Adam Hanga, Dzanan Musa, Mario Hezonja, Gabriel Deck ve Walter Tavares‘ten oluştu. Mücadeleye ev sahibi ekip, Micic’in skorer oyunuyla başlarken Real Madrid pota altında bulduğu sayılarla skor üretti. Karşılaşmanın ilk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçildi. Periyodun kalan bölümünde oyun üstünlüğünü eline alan İspanyol ekibi, Deck ile etkili olunca ilk periyodu 24-18 önde kapattı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta Efes, Clyburn ve Dunston ile üst üste sayılar bularak periyodun bitimine 6.17 kala farkı 2 sayıya indirerek rakibine molayı aldırdı: 27-29. Molanın ardından pota altını etkili kullanan Real Madrid, oyun üstünlüğünü eline alarak bitime 3.17 kala farkı 8’e kadar çıkardı: 31-39. Kalan bölümde rakibine sayı şansı tanımayan Efes, 11-0 seri yakalayarak skoru 42-39’a getirdi ve ilk yarıyı önde tamamladı.

SON PERİYOT NEFESLERİ KESTİ

İkinci yarıya etkili başlayan Real Madrid’e Anadolu Efes Clyburn ve Bryant’ın üç sayılık isabetleriyle karşılık verince ilk 3 dakika deplasman ekibinin 49-48 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından 3 sayılık isabetlerine Singleton ve Larkin ile devam eden ev sahibi ekip, periyodun bitimine 5.21 kala farkı 5’e çıkararak İspanyol ekibine molayı aldırdı: 57-52. Moladan da iyi dönen taraf olan Anadolu Efes, Clyburn ile skor üretmeye devam etti ve karşılaşmada ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 65-54. Periyodun kalan bölümünde farkı daha da açmayı başaran Efes, son periyoda 17 sayı farkla 77-60 önde girdi.

Son periyoda daha etkili başlayan Real Madrid, bitime 6 dakika kala farkı tek hanelere kadar indirdi: 79-70. Periyodun ilerleyen bölümünde de rakibini durdurmayı başaran Real Madrid, Rodriguez’in bitime 1.59 kala gelen üçlüğüyle farkı 2’ye indirdi: 83-81. Real Madrid, bitime 1.22 kala Yabusele’nin 3 sayılık isabeti ile karşılaşmada uzun bir sürenin ardından öne geçti: 83-84. Efes, bitime 1.05 kala Larkin’den gelen 3 sayılık isabet ile tekrar öne geçti: 86-84. Kalan bölümde skor üstünlüğünü korumayı başaran Efes, parkeden 90-89 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic, Carmelo Paternico, Marko Majkic

Anadolu Efes: Micic 10, Bryant 17, Clyburn 15, Singleton 11, Pleiss 11, Larkin 18, Dunston 8, M’Baye, Erten Gazi

Real Madrid: Hanga 2, Musa 16, Hezonja 8, Deck 15, Tavares 13, Causeur 3, Fernandez 3, Poirier 5, Rodriguez 14, Abalde, Cornelie 2, Yabusele 8

1’inci Periyot: 18-24

İlk Yari: 42-39

3’üncü Periyot: 77-60

5 Faul: 37.34 Dunston (Anadolu Efes)