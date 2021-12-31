THY Euroleague’de Anadolu Efes, Unics Kazan’a 75-67 mağlup oldu
Anadolu Efes, THY Euroleague’in 18. hafta karşılaşmasında deplasmanda oynadığı BC Unics Kazan karşısında 75-67 mağlup oldu. Anadolu Efes bu sonuçla 2021 yılını mağlubiyet ile noktalamış oldu.
THY Euroleague’de oynadığı son üç maçı kazanan Anadolu Efes, Rus temsilci BC Unics Kazan karşısında mağlup olarak 2021 yılını kayıpla noktaladı.
Shane Larkin’in 17 sayı, 4 asist ile oynadığı mücadelede geçen sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic ise süre almadı.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 5. haftasında İstanbul'da oynadığı Unics Kazan'ı 71-68 mağlup etmişti.
Anadolu Efes, THY Euroleague’deki bir sonraki mücadelesinde 7 Ocak’ta İstanbul’da Alman temsilcisi Bayern Münich ile karşılaşacak.
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