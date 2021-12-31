THY Euroleague’de Anadolu Efes, Unics Kazan’a 75-67 mağlup oldu

31 Aralık 2021 Cuma, 09:32

THY Euroleague’de oynadığı son üç maçı kazanan Anadolu Efes, Rus temsilci BC Unics Kazan karşısında mağlup olarak 2021 yılını kayıpla noktaladı.

Shane Larkin’in 17 sayı, 4 asist ile oynadığı mücadelede geçen sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic ise süre almadı.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 5. haftasında İstanbul'da oynadığı Unics Kazan'ı 71-68 mağlup etmişti.

Anadolu Efes, THY Euroleague’deki bir sonraki mücadelesinde 7 Ocak’ta İstanbul’da Alman temsilcisi Bayern Münich ile karşılaşacak.

