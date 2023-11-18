THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Chima Moneke

Yayınlanma: 18.11.2023 - 15:59

Güncelleme: 18.11.2023 - 15:59

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Moneke, takımının LDLC ASVEL'i deplasmanda 88-81 mağlup ettiği maçta 19 sayıyla galibiyette pay sahibi olurken, 13 ribaunt ve 6 asistle de organizasyondaki kariyer rekorunu kırdı.

Nijerya ve Avustralya vatandaşlığı bulunan Moneke, maçta birer top çalma ve blok da kaydetti.