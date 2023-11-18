THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Chima Moneke

İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'in formasını giyen Chima Moneke, THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 15:59
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Chima Moneke
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Moneke, takımının LDLC ASVEL'i deplasmanda 88-81 mağlup ettiği maçta 19 sayıyla galibiyette pay sahibi olurken, 13 ribaunt ve 6 asistle de organizasyondaki kariyer rekorunu kırdı.

Nijerya ve Avustralya vatandaşlığı bulunan Moneke, maçta birer top çalma ve blok da kaydetti.


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