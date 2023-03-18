THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dzanan Musa
THY Euroleague'de 29. haftanın en değerli oyuncusu Real Madrid forması giyen Dzanan Musa oldu.
İspanyol ekibi Real Madrid'in Bosna Hersekli basketbolcusu Dzanan Musa, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Musa, bu sezon üçüncü kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
23 yaşındaki Musa, Real Madrid'in İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan karşısında aldığı 91-87'lik galibiyette, 27 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- Ayhan Bilgen'den yeni açıklama
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- Depremin büyüklüğünü ve sağlam yerleri açıkladı