THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dzanan Musa

THY Euroleague'de 29. haftanın en değerli oyuncusu Real Madrid forması giyen Dzanan Musa oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:40
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dzanan Musa
Abone Ol google-news

İspanyol ekibi Real Madrid'in Bosna Hersekli basketbolcusu Dzanan Musa, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Musa, bu sezon üçüncü kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

23 yaşındaki Musa, Real Madrid'in İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan karşısında aldığı 91-87'lik galibiyette, 27 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi.


Dzanan Musa euroleague thy euroleague MVP

En Çok Okunan Haberler