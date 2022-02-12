THY Euroleague'de haftanın oyuncusu Barcelona'dan seçildi

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Arjantinli basketbolcusu Nico Laprovittola, THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 16:20
THY Euroleague'de haftanın oyuncusu Barcelona'dan seçildi
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Laprovittola, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Laprovittola, takımının deplasmanda 86-68 kazandığı Real Madrid maçında 20 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.


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