THY Euroleague'de Fenerbahçe, ASVEL'i konuk etti
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 24. haftasında kendi evinde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile karşılaştı.
Fenerbahçe Beko, son 8'e kalma yolunda önemli bir adım atarak ASVEL'i mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla galibiyet sayısını 10'a çıkarırken, Fransa temsilcisi 14. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmaya ASVEL hızlı başladı ve ilk iki dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Şehmus Hazer ve Pierre'in sayılarıyla toparlanan sarı-lacivertli ekip, 4. dakikada mücadelede ilk kez öne geçti: 13-12. Dengede geçen ilk çeyreğin son 2 dakikasına 21-21'lik eşitlikle girildi. Kalan bölümde Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 29-23 önde kapattı.
İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık farkı yakaladı: 38-26. Fransız ekibi, 8-0'lık seri yakalayarak 15. dakikada farkı 4'e düşürdü: 38-34. Son bölümü dengede geçen ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.
İkinci yarıya ASVEL hızlı başladı. Fransız ekibinin 12 sayısına, Fenerbahçe 2 sayıyla karşılık verdi ve ASVEL, 23. dakikada 53-49'luk üstünlüğü yakaladı. Guduric'in önderliğinde toparlanan sarı-lacivertliler, 6-0'lık seriyle tekrar öne geçti: 55-53. Karşılıklı basketlerle süren üçüncü çeyrekte Fenerbahçe bitime 34 saniye kala Guduric'in 3 sayılık basketiyle 64-63 öne geçti ve final periyoduna 1 sayılık avantajla girdi.
Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Sarı-lacivertliler, yakaladığı 6-0'lık seriyle 35. dakikada farkı 7'ye yükseltti: 73-66. Son bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe, salondan 9 sayı farkla galip ayrıldı: 85-76.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya)
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 6, Henry 9, Pierre 16, Booker 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 15, İsmet Akpınar 6, Floyd 10, Polonara 1, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen
LDLC ASVEL: Okobo 23, Jones 12, Osetkowski 3, Kahudi 14, Fall 2, Gist 6, Knight 3, Strazel 1, Antetokounmpo 10, Lacombe 2
1. Periyot: 29-23
Devre: 47-41
3. Periyot: 64-63
Beş faulle çıkan: 39.37 Gist (LDLC ASVEL)
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