THY EuroLeague'de yeni Finansal Fair Play kararları

Yayınlanma: 05.03.2025 - 21:32

Güncelleme: 05.03.2025 - 21:32

THY EuroLeague'de 2025-2026 sezonu için yeni Finansal Fair Play kararları açıklandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun iki günlük toplantısında alınan kararlarla paydaşların hedefleri uyumlu hale getirilirken, finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, rekabet dengesini korumak ve kulüpler arasında şeffaflığı artırmak amaçlanıyor.

Yeni Finansal Fair Play düzenlemeleri planlandığı gibi yürürlüğe girerken, lig tarafından doğrulanan en önemli finansal veri, A lisansına sahip Avrupa Ligi kulüplerinin ortalama gelirinin 19,5 milyon euro olduğu belirtildi..

A lisanslı kulüpler için maaş tabanı 5,8 milyon euro, temel ücretlendirme seviyesi ise 8 milyon euro olarak belirlendi.

Wildcard ile katılan takımlar için maaş tabanının 4,7 milyon euro olduğunu belirten EuroLeague, Avrupa Kupası'ndan gelen takımlar için maaş tabanını 4 milyon euro olarak açıkladı.

Üst limit belirlenirken U23 oyuncuları, uzun süreli sözleşmeli oyuncular ve orta vadeli sözleşme istisnaları hesaplamaya dahil edilmezken, bu düzenleme yüksek harcama yapan kulüplerin de yeni finansal kurallara uyum sağlaması hedefleniyor.