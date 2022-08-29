Tiago Çukur, Belçika yolcusu
Fenerbahçe'nin, bu sezon Watford'dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur, kiralık olarak Deinze'ye gidiyor.
Fenerbahçe'nin, bu sezon yaptığı transferlerden biri olan Tiago Çukur Belçika'ya gidiyor.
Belçika basınında yer alan habere göre, 2. Lig ekiplerinden Deinze'nin 19 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Deinze'nin, Tiago Çukur için oynama garantisi verdiği, kiralık anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı aktarıldı.
Tiago Çukur, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı resmi maçlarda süre alamamıştı.
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