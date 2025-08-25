Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 5'inde kalesine gole kapatamazken, siyah beyazlıların fileleri toplamda 11 kez havalandı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen yönetim Tiago Djalo'yı gözüne kestirdi. Peki, Tiago Djalo kimdir? Tiago Djalo kaç yaşında, nereli? Tiago Djalo Beşiktaş'a mı geliyor?

TIAGO DJALO KİMDİR?

Tiago Emanuel Embaló Djaló, 9 Nisan 2000 yılında dünyaya geldi. Serie A kulübü Juventus ve Portekiz milli takımının stoperi olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcudur.

TIAGO DJALO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Djaló , Bissau-Gineli ebeveynlerin çocuğu olarak Lizbon metropol alanındaki Amadora'da doğdu ve 2013 yılında Sport Futebol Damaiense'den Sporting CP akademisine katıldı. Ocak 2019'da Djaló, Sporting ile olan sözleşmesi sona ermek üzereyken AC Milan ile sözleşme imzaladı. Djaló, 1 Ağustos 2019'da beş yıllık bir anlaşmayla Lille'e katıldı. 22 Ocak 2024'te Djaló, Haziran 2026'ya kadar Juventus ile sözleşme imzalayarak İtalyan Serie A'ya geri döndü.