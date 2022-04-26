Tibor Pleiss: 'Larkin, müthiş bir maç sonu oynadı'
Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, AX Armani Exchange Milan maçı sonrası konuştu. Alman basketbolcu, maçın son anlarında yıldızlaşan milli basketbolcu Shane Larkin'i övdü.
Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, AX Armani Exchange Milan maçındaki 77-65'lik galibiyeti değerlendirdi.
Pleiss, "İyi şutlar bulduk, iyi pozisyonlar hazırladık kendimize. Bunu geliştirmiştik. Topu iyi paylaştık. Herkes görevini çok iyi yaptı, taraftar bize çok yardım etti" dedi.
Takım arkadaşı Shane Larkin'in son periyottaki performansı sorulan 32 yaşındaki basketbolcu, "Larkin, tehlikeli bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu. Ritmini bulduğunda neler yapabileceğini gösterdi. Müthiş bir maç sonu oynadı Larkin" dedi.
Pleiss, son olarak, "Bir maçımız daha var, yine çözümlerini bulabilirsek bugünkü gibi, mükemmel bir galibiyet daha alabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
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